[포토]서울 강서구 '2030 지속가능발전 기본·이행계획 연구용역 최종보고회' 개최

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 25일 오후 구청 대회의실에서 ‘지속가능발전 기본·이행계획 수립을 위한 연구용역 최종보고회’를 열고 중장기 로드맵을 그렸다.

구는 UN이 채택한 지속가능발전목표에 구정 각 분야의 정책 방향을 더해 현재와 미래를 아우르는 지속가능한 혁신도시 강서구로 발돋움하기 위해 이번 용역을 진행했다.

지난해 6월부터 강서구의 지속가능발전 방향을 분석한 사회혁신연구소는 ‘조화로운 발전, 삶이 아름다운 강서’를 비전으로 제시했다.

이와 함께 사회, 경제, 환경, 행정제도 분야의 지역적 특성을 더한 지속가능발전 목표와 중점과제를 각 17개씩 수립했다.

구는 이를 바탕으로 실효성 있는 강서형 지속가능발전 정책을 추진하는데 박차를 가할 계획이다.

노현송 구청장은 “지속가능발전 중장기 계획은 구정 비전인 ‘조화로운 성장, 삶이 아름다운 강서’와도 일맥상통한다”며 “전 부서가 지속가능한 도시 강서구를 목표로 보다 더 세밀하고 체계적인 지속가능발전 계획을 수립하고 추진해 줄 것”을 주문했다.

