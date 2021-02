거창군, 가족센터 건립 주민설명회 개최

가족센터, 국공립어린이집, 다 함께 돌봄센터 등 복합단지 조성



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 25일 거창읍 행정복지센터 회의실에서 생활 SOC 복합화 공모사업으로 추진하고 있는 거창군 가족센터 건립 주민설명회를 개최했다고 밝혔다.

이날 설명회는 거창읍 이장 등 40여 명을 대상으로 가족센터 건립 여건 분석, 사업개요, 주민 의견 수렴 순으로 진행됐다.

내년까지 77억원을 투입해 옛 서흥여객 부지에 지상 3층, 지하 1층 규모로 가족센터, 국공립어린이집, 다함께 돌봄센터, 공동육아나눔터, 다목적 교류 소통공간으로 구성될 예정이다.

가족센터가 건립되면 강남 권역에 공공시설 설치로 지역의 균형발전의 견인 역할과 주민 편의시설 및 다양한 프로그램 제공으로 원스톱 가족 서비스 통합 지원체계를 구축하게 되며, 일자리 창출 및 인구증가에 기여할 것으로 기대된다.

이호현 행복 나눔 과장은 “주민들을 위한 시설인 만큼 이용자들이 편리하게 사용할 수 있는 공간으로 조성하고, 가족 친화 인프라 구축에 힘써 아이 키우기 좋은 거창을 만들기 위해 총력을 기울이겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr