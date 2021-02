[아시아경제 황윤주 기자] 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스닥 증권정보 현재가 17,550 전일대비 650 등락률 +3.85% 거래량 2,152,877 전일가 16,900 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 파라다이스, 지난달 카지노 매출 61%↓박병룡 파라다이스 대표, 화훼농가 돕기 '플라워 버킷 챌린지' 동참파라다이스, 카지노 테마 상승세에 5.23% ↑ close 는 연결 기준 작년 한 해 영업손실이 863억원으로 전년(영업이익 519억원) 대비 적자 전환했다고 25일 공시했다.

매출은 4544억원으로 전년 대비 53.6% 감소했으며, 순손실은 1588억원으로 적자로 돌아섰다.

지난해 4분기 영업손실은 156억원으로 전년 동기(영업이익 124억원)와 비교해 적자 전환했다. 매출과 순손실은 각각 1046억원과 725억원이었다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr