기성용 "성폭력 의혹? 축구 인생 걸고 결코 그런 일 없었다"

[아시아경제 김봉주 기자] 국가대표 출신 축구선수 기성용(32)이 초등학교 시절 후배 성폭력 의혹에 대해 "보도된 기사 내용은 저와 무관하다. 결코 그런 일이 없었다"고 직접 부인했다.

기성용은 25일 자신의 인스타그램 계정을 통해 "긴말 필요하지 않을 것 같다"며 이같이 밝혔다.

그는 "고통받는 가족들을 위해 필요한 모든 것을 동원해 강경하게 대응하기로 했다"면서 "사실 확인 되지 않은 일에 악의적인 댓글을 단 모든 이들 또한 법적으로 조치를 취하겠다"고 말했다.

앞서 지난 24일 법무법인 현의 박지훈 변호사는 "축구 선수 출신인 C씨와 D씨가 전남의 한 초등학교에서 축구부 생활을 하던 2000년 1~6월 선배인 A선수와 B씨로부터 성폭행을 당했다"며 "가해자 A선수는 최근 수도권 모 명문구단에 입단한 국가대표 출신 스타 플레이어이며, 짧게 프로 선수로 뛰었던 B씨는 현재 광주지역 모 대학에서 외래교수로 일하는 중"이라고 주장했다.

해당 내용이 알려지자 가해자 A선수로 기성용이 지목됐다.

기성용의 매니지먼트사인 C2글로벌은 곧바로 "사실 무근"이라며 강경 대응을 예고했고, 기성용도 SNS를 통해 자신의 결백을 토로했다.

그는 "사실이 아니기에 문제 될 것이 없다고 생각했지만 축구 인생과 가족들의 삶까지도 위협하는 심각한 사안임을 깨달았다"며 "축구를 향한 열정으로 여기까지 달려왔다. 제 축구 인생을 걸고 말씀드린다. 좌시하지 않고 적극적으로 대응하도록 하겠다"고 밝혔다.

