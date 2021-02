[세종=아시아경제 문채석 기자] 해양수산부는 올해 250억원 규모의 수산펀드 2개를 조성하기로 하고 다음달 31일까지 펀드를 운용할 자산운용사 2곳을 모집한다.

25일 해수부에 따르면 수산펀드는 정부의 수산모태펀드와 민간 자본이 함께 출자해 만드는 것으로, 성장 가능성이 높은 수산 기업에 투자한다. 해수부는 2010년부터 현재까지 수산펀드 13개를 만들어 모두 1025억원을 투자해왔다.

올해에는 150억원 규모의 수산일반펀드와 100억원 규모의 수산벤처펀드 등 두 개의 펀드를 조성할 예정이다.

펀드 운용에 관심이 있는 운용사는 다음달 31일까지 농업정책보험금융원에 관련 서류를 제출하면 된다.

공모에 대한 자세한 사항은 농업정책보험금융원 홈페이지를 찾거나 전화로 문의하면 된다.

