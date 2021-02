LG AI연구원, 국제학회서 '설명하는 AI' 첫 연구성과 공개

[아시아경제 우수연 기자]LG의 인공지능(AI) 전담조직인 LG AI연구원이 세계 최고 권위의 인공지능 학회인 국제인공지능학회(AAAI)를 통해 출범 이후 첫 연구성과를 공개했다. AI가 판단한 근거를 인간이 이해할 수 있도록 쉽게 설명해주거나 성능은 유지하면서도 메모리 사용량은 줄이는 혁신적인 AI 기술이다.

25일 LG AI연구원은 해당 학회에서 '설명하는 AI(Explainable AI)'와 '연속 학습(Continual Learning)' 분야 논문 총 2편을 발표했다고 밝혔다. AAAI는 매년 세계적인 AI 연구기관 등이 참석해 논문을 발표하고 이를 통해 각 나라의 AI 경쟁력을 가늠할 수 있는 세계 권위의 AI 학회다.

이번 논문 연구는 모두 지난 2018년 LG가 '토론토 AI연구소'를 함께 설립한 캐나다 토론토대학교와 공동으로 진행했다. 또한 LG가 지난해 LG AI연구원을 AI 전담 조직으로 공식 출범한 이후 이뤄낸 첫 번째 성과라는 점에서 의미가 깊다.

LG AI연구원의 '설명하는 AI'는 단순히 결과만 알려주는 AI가 아니라 어떤 근거를 바탕으로 결과가 도출이 되었는지 인간이 쉽게 이해할 수 있도록 논리적으로 설명하는 기술을 말한다. 예를 들면 엑스레이(X-Ray) 촬영 이미지를 AI가 분석한 뒤 단순히 특정 신체 부위의 이상 유무만을 알려주는 것이 아니라 이미지 상 어떠한 이유로 신체 이상 유무를 판단했는지 자세하게 설명해주는 방식이다. 이 기술은 의료, 금융, 법률 등의 분야에서 인간의 의사 결정을 돕거나 대체하는 AI 개발의 핵심 기술이다.

LG AI연구원은 콘스탄티노스 플라타니오티스 토론토대 교수팀과 공동으로 '설명하는 AI' 기술 연구에 매진해 기존 기술 대비 설명의 정확도와 충실도를 향상시켰으며, 이를 영상 인식과 관련된 분야에서 활용할 수 있도록 개발했다. 아직까지 세계적인 기업인 구글조차도 초기 연구 단계 수준에 머무르고 있는 분야에서 국내 기업이 성과를 냈다는 데 의의가 있다고 LG는 설명했다.

'연속학습'은 AI가 데이터를 순차적으로 학습하는 기술이다. 마치 사람처럼 단기 메모리를 사용해 과거의 중요한 데이터들을 저장해 새로 학습한 내용들을 바탕으로 종합적으로 판단할 수 있게 하는 것이다.

많은 양의 데이터를 학습하면 메모리 사용이 급증하고 데이터의 양을 줄이면 정확도가 떨어진다는 점이 그동안 AI 학습 분야의 최대 난제였다. LG AI연구원이 발표한 이번 기술은 AI가 학습할 때 사용하는 메모리는 줄이면서도 학습 성능은 기존 대비 최대 40%까지 향상시켰다.

배경훈 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 95,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,900 2021.02.25 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 LG, 최근 5일 개인 74만 1486주 순매수... 주가 9만 4900원(+0.32%)반려동물 양육 1000만명 훌쩍…세탁기·간식까지 '펫가전' 들썩포드, LG-SK 배터리 분쟁 합의 촉구 close AI연구원장은 "AI 기술 연구를 고도화해 고객들이 직접 기술 발달을 체감할 수 있도록 하는 것이 목표"라며 "젊은 AI 인재를 지속적으로 영입하고 2023년까지 AI 전문가 1000명을 육성하는 등 글로벌 최고 수준의 AI 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.

