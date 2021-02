중진공, 인천시 서구와 지역중기 내일채움공제 지원 '맞손'

'서구형 내일채움공제' 업무협약 체결

지자체 협력 통해 그린뉴딜 관련 지역 기업 지원 우대

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 인천시 서구(구청장 이재현)와 25일 지역중기 고용안정을 위한 '서구형 내일채움공제 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

내일채움공제는 중소기업 사업주와 핵심 인력이 일정비율로 공제금을 공동으로 적립하고, 핵심 인력이 5년 이상 장기 재직할 경우 적립금을 성과 보상금으로 지급하는 정책성 공제사업이다. '서구형 내일채움공제'는 인천 최초의 협업 사업으로 지역경제 활성화가 기대된다.

이번 협약에 따라 중진공은 내일채움공제 가입 지원 및 운영·관리를, 인천시 서구는 지원 대상 모집과 지원금 지급 등을 수행한다. 인천시 서구는 향후 5년 동안 매월 15만원씩 관내 제조 중소기업을 대상으로 공제가입 기업부담금을 지원하기로 했다. 3월 초부터 모집을 시작해 50개사를 최종 선정한다. 특히 지원대상 선정 시 그린뉴딜 분야 중소벤처기업을 우대한다.

김학도 중진공 이사장은 "지자체와의 협업을 바탕으로한 사업 추진으로 양질의 일자리를 만들고, 지역주도형 한국판 뉴딜 성과 창출에도 기여할 것으로 기대된다"면서 "서구와 함께 협력해 지역 중소기업의 고용안정과 일자리 창출을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

