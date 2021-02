[신간안내] '사장을 위한 명문장 260' 外

◆사장을 위한 명문장 260= 동서고금을 막론하고 경영자라면 읽어야 할 명저 44권 선정. 그 속에서 책의 본질이랄 수 있는 명문장 260개를 정리했다. 마크 저커버그 페이스북 설립자나 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 등 글로벌 리더들이 가슴 속에 새긴 글귀들도 만나볼 수 있다.(시란 유 지음/김진연 옮김/센시오)

◆방구석 노트북 하나로 월급 독립 프로젝트= 저자는 방구석에서 노트북 하나로 대기업 임원 부럽지 않은 연봉을 벌고 있다. 그가 ‘경제적 자유’를 위한 방법에 대해 소개한다. 주식·부동산과 거리가 멀지만 디지털 감각에서 누구보다 자신있다면 성공 가능성은 높다. 디지터 파일 판매의 모든 것을 담았다.(노마드 그레이쓰 지음/리더스북)

◆왕초보도 바로 돈 버는 부동산 경매의 기술= ‘부린이(부동산+어린이)’를 위한 경매 입문서. 저자는 세 가지 서류와 네 가지 가격만 제대로 이해하면 2000만원으로도 경매에 도전할 수 있다고 단언한다. 아파트·빌라·수익형부동산 등 다양한 부동산 매물의 투자법을 알려준다.(정민우·유근용 지음/비즈니스북스)

