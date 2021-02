[클릭 e종목]"LG이노텍, 1분기 깜짝 실적 기대"

[아시아경제 송화정 기자]대신증권은 25일 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 204,000 전일대비 16,500 등락률 -7.48% 거래량 489,849 전일가 220,500 2021.02.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[클릭 e종목] "LG전자, 생태계 주도할 최상의 전기차 파트너"아이폰 12 흥행에 웃음꽃 핀 LG이노텍, 시설 투자 늘린다 close 에 대해 올해 1분기 깜짝 실적을 기록할 것으로 전망하고 목표주가를 기존 25만원에서 28만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

대신증권은 LG이노텍의 1분기 연결 기준 매출액을 41.3% 증가한 2조7900억원, 영업이익은 65.6% 증가한 2910억원으로 전망했다.

박강호 대신증권 연구원은 "이는 1분기 기준 최고 수준으로 컨센서스를 상회한 깜짝 실적이 전망된다"며 "애플 아이폰의 판매 양호, 광학솔루션의 믹스 효과로 높은 이익률 유지, 믹스 효과로 반도체 기판의 수익성 추가 개선, 전장부품 흑자 전환 등이 깜짝 실적의 배경"이라고 분석했다.

LG이노텍의 올해 연간 영업이익은 전년 대비 39.2% 증가한 9482억원으로 최고 수준이 예상된다. 박 연구원은 "광학솔루션(카메라모듈) 투자 결정으로 올해 하반기 광학솔루션의 매출 및 이익 증가의 가시성이 확대됐다"면서 "전사 영업이익(9482억원)을 상회한 1조원 기대감도 존재한다"고 말했다.

전장부품도 수주 증가로 기대감이 커지고 있다. 박 연구원은 "LG전자의 MC(스마트폰) 사업 중단 추진 및 전장부품(마그나사와 제휴) 강화 과정에서 LG이노텍의 전장부품 수주가 증가하고 경쟁력이 강화될 것"이라며 "전장부품의 재평가는 1분기 영업이익 흑자 전환에서 시작될 것"이라고 내다봤다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr