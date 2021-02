미얀마 군정, 아세안 회원국과 쿠데타 수습 본격 논의

미얀마 새 총선 공정하게 치러지도록 논의 무게

시민들 "총선 재실시 반대" 외쳐

[아시아경제 이현주 기자] 미얀마 군사 정부가 인접한 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 회원국들과 쿠데타 사태를 수습하는 방안을 본격 논의하기 시작했다.

24일 외신에 따르면 운나 르윈 미얀마 군정 외교장관은 태국 방콕을 방문해 미리 현지에 가 있던 레트노 마르수디 인도네시아 외교장관과 회담했다고 따니 상그랏 태국 외교부 대변인이 밝혔다.

양측 간 구체적 논의 내용은 즉각 알려지지 않았다. 다만 인도네시아가 아세안 회원국들과 협의에서 미얀마 새 총선이 공정하게 치러질 수 있도록 아세안 회원국이 선거 감시단을 보내는 방안을 제안했다는 보도가 나왔던 터라 인도네시아 정부 공식 부인에도 불구하고 이 문제가 집중 논의됐을 가능성이 높다.

외신들은 또 익명의 현지 소식통을 인용해 운나 마웅 르윈 장관이 이날 태국 쁘라윳 짠오차 총리를 예방하고 돈 쁘라뭇위나이 외교장관과 회담한다고 보도했다.

아세안 회원국들의 이 같은 움직임은 미얀마 사태가 더 폭력적으로 전개되기 전에 긴장을 완화하기 위해 군부의 양보를 얻어내는 방안으로 보인다. 또 서구자 지지하는 제재보다 대화를 통하는 것이 더 효과적인 판단에 따른 것이다.

그러나 총선 재실시는 미얀마 군부 쿠데타에 정당성을 부여하는 것이어서 불복종 운동과 항의 시위를 이어가는 미얀마 시민의 강한 반발을 사고 있다.

미얀마 군부는 아웅산 수치 고문이 이끄는 민주주의 민족동맹(NLD)이 압승한 지난해 11월 총선에서 심각한 부정이 발생했는데도 문민정부가 이를 조사하지 않았다는 이유를 들어 지난 1일 쿠데타를 일으켜 정권을 잡았다. 이에 항의하는 시위가 19일째를 맞은 가운데 24일에도 미얀마 최대 도시 양곤과 제2 도시 만달레이 등지에서 학생과 교사, 승려, 소수민족 등 수천명이 거리로 나왔으며, 만달레이에서는 지난 20일 군경의 실탄 사격으로 숨진 10대의 장례식이 거행됐다.

특히 양곤 시내 인도네시아 대사관에는 수백명이 몰려가 '총선 재실시 반대'를 외쳤다고 현지 언론이 전했다. 현지 사회관계망서비스(SNS)에도 "아세안이여, 우리 투표(결과)를 존중하라. 재선거는 필요 없다"는 등의 글이 잇따라 올라왔다.

