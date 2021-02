서울소방재난본부, ‘코로나19 백신접종 지원’ 소방력 배치

22일 중앙예방접종센터에 대한 유관기관 합동 안전점검 실시 완료

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부가 23일부터 국립중앙의료원에 백신 접종 지원을 위한 119신속대응팀을 배치했다고 25일 밝혔다.

배치되는 소방력은 구급대원 5명과 구급차 1대이다. 간호사 등 자격을 갖춘 대원이 중앙예방접종센터에서 백신 접종, 센터 운영지침 작성 등의 사전준비와 응급상황 환자 이송 등의 업무를 지원하게 된다.

또한 화재 발생 시 초기진화, 대피유도 등의 사고대응 임무도 담당해 시설물 화재안전 측면에서도 기여하게 된다. 서울시 소방재난본부는 백신 접종 관련 소방력 지원 외에도 해당 시설에 대한 소방안전대책도 함께 추진한다.

앞서 22일에는 소방서, 구청, 전기안전공사 등이 중앙예방접종센터에 대한 합동 안전점검을 실시해 화재 취약요인 등을 사전 확인했다.

소방재난본부는 선제적 안전관리를 위해 주기적인 화재예방 안전컨설팅과 소방차를 이용한 순찰도 실시한다. 사고 발생에 대비해 서울종합방재센터·소방서와 중앙예방접종센터 간에 비상연락망을 구축하고 현지 적응훈련도 실시할 예정이다.

최태영 서울소방재난본부장은 “코로나19 극복을 위한 중대한 전환점이 될 이번 백신 접종을 서울소방이 총력 지원하겠다”며 “예방접종센터의 화재예방·대응을 철저히 추진하겠다.”라고 밝혔다.

