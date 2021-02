서울시, 평화·통일 교육 및 문화조성 사업 공모…15억 규모 지원

시민참여형 평화·통일 교육사업, 평화·통일 청년리더 양성, 평화·통일 시니어 양성, 평화·통일 가족캠프 등 4개 사업 일괄 공모

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 올해 사업 추진이 확정된 4개 사업, 15억 규모의 ‘2021년 평화·통일 교육 및 문화조성 지원 사업’을 일괄 공모한다고 25일 밝혔다.

평화·통일 교육 및 문화조성 지원 사업은 통일교육 지원법 및 서울특별시 평화·통일 교육에 관한 조례에 따라 2016년 시민참여형 평화·통일 교육 사업을 시작한 이후 2019년 평화·통일 청년리더 양성, 평화·통일 가족캠프 사업에 이어 지난해 평화·통일 시니어 양성 사업 등 매년 다양한 시민 참여 프로그램을 확대해왔다.

시민참여형 평화·통일 교육 사업은 시민교육형, 시민 직접참여제작형 2개 분야 중에서 단체별로 희망하는 평화·통일 교육사업을 제안하는 공모사업이다.

시민교육형은 ?시민강좌(강연, 특강 등), ?전문가 양성, ?학술회의(포럼, 세미나, 원탁회의 등), ?현장체험(현장탐방)형 등으로, 지원 규모는 사업별 최대 2천만원이다. 2020년 우수단체로 선정된 경우 최대 3000만원까지 신청할 수 있다. 시민 직접참여제작형은 ?문화·예술 콘텐츠 제작, ?교육 콘텐츠 제작(수업교재, 교구 등), ?뉴미디어 방송 콘텐츠 제작(유튜브, 팟캐스트 등)으로 사업별 최대 4000만원이다. 2020년 우수단체로 선정된 경우 최대 5000만원까지 신청할 수 있다.

지정공모는 평화·통일 청년리더 양성 등 서울시에서 참여대상 등을 특화하여 운영함으로써 사업성과를 높이기 위한 것이다.

평화·통일 청년리더 양성은 청년리더 모집·홍보, 발대식, 청년리더 활동 및 네트워크 운영 지원, 성과보고회 개최 등 청년리더 양성사업 전반을 운영하게 된다. 개인이나 단체별로 신청을 받아 찾아가는 아카데미를 개최하고, 발표회 및 전시회를 개최하는 등 역시 시니어 양성사업 전반을 운영한다. 올해 평화·통일 가족캠프는 작년과 마찬가지로 코로나 상황을 감안하여 소규모로 분산하여 운영할 예정이며, 2개 단체를 선정할 계획이다.

사업참여 희망단체는 내달 2일 오전 9시부터 12일 오후 6시까지 서울시 보조금통합관리시스템을 통해 신청할 수 있으며, 단체별로 일반공모와 지정공모 각각 최대 1개씩만 신청할 수 있다. 신청된 사업에 대해서는 사업의 적절성, 보조금 신청금액의 적정성, 단체의 사업수행 능력, 최근 3년간 평화·통일 교육 및 문화조성 사업 관련 추진실적 등을 고려해 사업심사위원회 평가와 서울시 남북교류협력위원회 심의·의결을 거쳐 선정하여 발표하게 된다.

