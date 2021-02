[아시아경제 조성필 기자] 서훈 국가안보실장은 "전시작전권을 가급적 최대한 이른 시일 내에 환수하는 것을 목표로 진행하고 있다"고 말했다.

서 실장은 24일 국회 운영위 전체회의에서 더불어민주당 김영진 의원의 질의에 "한·미 당국 간에 여러 가지 협의를 진행하고 있다"며 이같이 밝혔다.

서 실장은 올해 한미연합훈련에 대해서는 "코로나19와 같은 비상적인 상황에서 예년과 같은 규모의 훈련은 어렵다"며 "실 기동 훈련은 없고, 도상연습으로 진행하는 방향으로 검토하고 있다. 참가 규모도 축소될 수밖에 없다"고 말했다.

