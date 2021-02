네이버 라인·소프트뱅크 합작법인명 'A홀딩스' 확정

[아시아경제 부애리 기자] 네이버와 소프트뱅크의 합작법인 이름이 'A홀딩스'로 24일 확정됐다.

네이버의 일본 자회사 라인과 소프트뱅크의 자회사 Z홀딩스(야후재팬 운영)는 2019년 11월부터 경영통합을 추진해왔다. 네이버와 소프트뱅크가 A홀딩스 지분을 절반씩 나눠 갖고, A홀딩스 산하의 Z홀딩스가 라인과 야후재팬을 운영하는 구조다.

사명은 오는 28일 변경된다. 초대 대표는 네이버 창업자인 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)와 미야우치 켄 소프트뱅크 최고경영자(CEO)가 공동으로 맡는다.

이사회에는 황인준 라인 최고재무책임자(CFO), 후지하라 가즈히코 소프트뱅크 CFO, 코시바 미츠노부 JSR코퍼레이션 이사회 의장이 참여한다. 의장직은 미야우치 켄 CEO가 맡는다.

소프트뱅크 측 A홀딩스의 의미에 대해 "그룹 전체에서 시너지를 창출한다는 의미의 'A-to-Z', 인공지능(AI) 비즈니스 영역에 집중하겠다는 의미, 아시아(Aisa)대상으로 사업을 확대한다는 뜻이 담겼다"라고 설명했다.

