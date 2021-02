[아시아경제 조성필 기자] 해태제과식품 해태제과식품 101530 | 코스피 증권정보 현재가 8,280 전일대비 190 등락률 -2.24% 거래량 41,703 전일가 8,470 2021.02.24 15:30 장마감 관련기사 4월 2일 코스피, 39.40p 오른 1724.86 마감(2.34%↑)“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”4월 1일 코스피, 69.18p 내린 1685.46 마감(3.94%↓) close 은 지난해 연결기준 영업이익이 338억8809만원을 기록, 전년대비 21.8% 증가했다고 24일 공시했다.

전년 동기대비 매출액은 5639억3512만원으로 4.5% 늘어났다. 당기순이익은 274억7714만원으로 흑자전환했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr