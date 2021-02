中 3번째 코로나 백신 사용 신청…5개국 4만명 3상 임상 실험

시노팜과 시노백 이어 캔시노바이로직스 조건부 출시 신청

1회 접종 중증 예방효과 94.47%

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 제약업체 캔시노바이오로직스가 중국 당국에 코로나19 백신 일반 사용을 신청했다.

24일 중국증권망에 따르면 캔시노는 중국 국가약품감독관리국이 자사가 중국군사연구원과 함께 개발한 재조합 코로나19 백신(Ad5-nCoV)의 조건부 출시 신청을 받았다고 이날 홍콩 증권거래소에 공시했다.

캔시노에 앞서 시노팜(중국의약그룹)과 시노백(커싱생물)이 불활성화 사용 승인을 받은 바 있다.

캔시노는 임상시험 결과 1회 접종 14일 후 모든 증상에 대한 보호 효력은 68.83%였으며 중증 예방 효과는 95.47%였다고 공시했다.

그러나 시간이 지나면 효과가 다소 떨어졌는데 모든 증상 예방 효과는 65.28%였으며 중증에 대한 효과는 90.7%였다.

캔시노는 백신의 보호 효과가 세계보건기구(WHO)의 기술 기준과 중국 국가의약국의 관련 기준 요구를 충족했다고 밝혔다.

이 회사는 파키스탄과 멕시코, 러시아, 칠레, 아르헨티나 등 5개국에서 3상 임상시험을 진행했으며 지원자 4만여명의 접종과 관련 데이터 분석을 마쳤다고 말했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr