월평균 임금근로 소득, 4.1% 증가한 309만원…기업규모별·성별격차 더 벌어져

[세종=아시아경제 김현정 기자] 2019년 임금근로자의 월평균 세전 소득이 309만원으로 집계됐다. 최저임금 인상 등의 영향으로 전반적인 소득 불균형 수준은 나아지는 추세지만, 대기업은 여전히 중소기업의 임금 격차는 2배 이상 벌어져있다.

통계청이 24일 발표한 '2019년 임금근로일자리 소득(보수) 결과'에 따르면 임금근로자의 월평균 소득은 309만원, 중위소득은 234만원으로 전년대비 각각 12만원(4.1%), 14만원(6.3%) 올랐다. 중위소득은 임금근로자를 소득순으로 줄 세웠을 때 정중앙에 있는 소득 수준을 보여주는 지표다.

중위소득의 50% 이상 150% 미만인 중간층 임금근로자 비중은 50.4%로 전년 대비 1.4%포인트 늘었다. 이 비중이 50%를 넘어선 것은 지난 2016년 통계 작성 이래 처음이다. 중위소득의 50% 미만인 저소득층은 20.1%, 150% 이상인 고소득층은 29.6%로 전년 대비 비중이 줄었다.

최저임금 인상 등 영향으로 소득 불균형이 개선된 것으로 평가되지만, 대기업과 중소기업의 임금 격차는 2배를 여전히 웃돌았다. 대기업 근로자의 월평균 세전소득은 전년 대비 14만원(2.9%) 오른 515만원, 중소기업 근로자는 14만원(6.1%) 오른 245만원으로 조사됐다. 대-중소기업 직원 월평균 소득 차이는 270만원으로 1년 전과 마찬가지로 중소기업 직원의 월평균 소득이 대기업의 절반에 못 미친 것이다.

대기업은 월 250만∼350만원을 받는 근로자 비중이 14.6%로 가장 높았고, 중소기업은 150만∼250만원을 받는 근로자가 33.6%로 가장 많았다. 1000만원 이상의 월급을 받는 근로자 비중은 대기업이 7.6%, 중소기업이 1.1%로 나타났다.

연령별로 살펴보면 40대 평균소득이 381만원으로 가장 많았고, 50대(357만원), 30대(335만원), 20대(221만원), 60세 이상(207만원), 19세 이하(84만원) 순이었다. 대기업은 50대가 676만원으로 가장 많았고, 40대(643만원), 30대(488만원) 순이었고, 중소기업은 40대(286만원), 50대(264만원), 30대(264만원) 순이었다. 50대의 경우 기업 규모에 따른 소득 차이가 커지면서 대기업 평균소득이 중소기업의 약 2.6배에 달했다.

산업별 임금근로자의 평균소득은 전기·가스·증기·공기조절공급업(635만원), 금융보험업(618만원), 국제외국기관(474만원)이 많았고, 숙박음식점업 근로자는 144만원으로 가장 낮았다.

성별로 보면 남녀 평균 소득격차는 1년 전보다 더 벌어졌다. 남성 임금근로자의 평균소득은 360만원으로 여성(236만원)의 약 1.53배였다. 2019년 동안 남성이 14만원(3.9%), 여성은 11만원(5.1%) 오르면서 성별 격차는 전년 대비 2만원 증가한 124만원을 기록했다.

