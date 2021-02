[2021 아시아펀드대상]에너지 기업에 집중 투자…친환경 바람에 수익 훨훨

베스트 펀드 ESG-키움투자자산운용

2021년 아시아경제 펀드대상 베스트펀드 ESG(환경·사회·지배구조) 부문에는 키움투자자산운용의 ‘키움퓨처에너지증권투자신탁 1호’가 선정됐다.

이 펀드는 태양광, 풍력 발전, 수소 전지 등 친환경 에너지 산업을 영위하는 기업의 주식에 투자하는 펀드로 S&P 글로벌 클린 에너지 지수를 추종한다. 친환경 에너지 관련 40개 이내의 종목에만 집중하므로 최근 수익률이 매우 우수하고 미국, 유럽, 중국 등 주요 국가들의 적극적인 친환경 정책에 힘입어 높은 수익률이 향후에도 이어질 것으로 전망된다.

친환경 에너지에 집중해 기대수익률은 높으나 변동성 역시 일반 주식형 펀드 대비 높은 편이다. 운용팀에서는 기본적으로 해외주식 투자를 위해 구성한 계량적 운용 모델을 최대한 활용해서 포트폴리오를 구성하고 있다. 아울러 최종 편입·편출·비중 조절을 위해 대상 종목에 대한 심층적이고 정성적인 분석도 병행 중이다. 환 헤지는 70% 내외로 실행하고 있다. 수익률은 모펀드 기준(보수 차감 전)으로 1년 94.7%, 2년 139.7%, 3년 140.7% 등을 기록했다.

