코스피 상승 반전.. 사는 개인과 파는 외인

[아시아경제 황준호 기자] 24일 오전 10시55분 현재 코스피는 개인 순매수 의향이 강해지면서 상승 반전했다.

이 시각 현재 코스피는 전날 보다 0.38%(11.62) 오른 3081.71을 기록하고 있다. 이날 코스피는 상승 출발했지만 소폭 하락하다 다시 상승 반전했다. 개인 순매수 의향이 1735억원으로 외국인(1704억원)의 순매도 의향보다 커지면서 상승세를 이어가고 있다. 기관은 34억원의 순매도 의향을 나타내고 있다.

장 초반과 달리, 시가총액 상위 종목의 상승세가 돋보인다. SK하이닉스가 2%대 상승세를 보이고 있고, 삼성전자와 삼성바이오로직스가 1%대 오름세를 기록 중이다.

반면 아이오닉5를 공개하며 미국 전기차 제작사 테슬라의 차량과 경쟁하겠다고 나선 현대차의 주가는 1%대 하락세를 나타냈다. 네이버도 하락세다.

업종별로 보면 의료정밀 분야가 2%대 상승을 나타내고 있다. 이어 전기전자는 1%대 오름세를 기록하고 있고 운수창고 ,통신업, 의약품 등 분야도 상승 중이다.

코스닥도 상승 반전했다. 전일 대비 0.49%(4.55) 상승한 941.15를 나타내고 있다. 코스닥 역시 개인의 순매수세가 돋보인다. 개인은 469억원의 순매수 의향을 나타내고 있으며 외국인이 12억원 규모 순매도 의향을, 기관이 352억원의 순매도 의향을 보이고 있다. 업종 별로는 컴퓨터 서비스와 통신서비스가 1%대 상승세다.

