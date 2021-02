우체국쇼핑, 화훼·농수축산 농가 돕기 특별 판촉 행사

[아시아경제 김봉수 기자] 우체국쇼핑은 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 사태 장기화에 따라 고통을 겪고 있는 화훼 농가, 농수축산물 생산 농가 등을 돕기 위해 판촉 행사를 진행한다.

24일 한국우편사업진흥원에 따르면 우체국쇼핑은 이날부터 다음달 14일까지 총 18일간 ‘함께하는 착한소비, 새출발 응원전’ 특가전을 열고 화훼농가 판로지원 및 간편 보양식 등 건강 먹거리를 최대 30% 할인해 판매한다.

이번 프로모션은 코로나19 장기화에 따른 소비 급감으로 어려워진 지역 농수축산물 생산자, 소상공인 및 화훼농가 상품의 판로 확대를 위해 마련됐다. 행사 동안 우체국쇼핑 사이트에서 2021년 새출발 응원 댓글을 달면 졸업·입학 꽃배달을 특가에 구매할 수 있는 할인쿠폰 2종을 포함, 총 1만원 상당의 할인쿠폰팩을 누구나 받을 수 있다. 봄을 앞두고 건강 증진을 위한 간편 보양식 추어탕은 21% 할인, 건강보조식품으로 좋은 홍삼스틱은 51% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

졸업·입학식을 열지 않아 판매에 어려움을 겪고 있는 강진군 화훼농가 30여 곳의 판로지원을 위해 품질 좋은 장미를 우체국택배로 받아볼 수 있는 ‘농가돕기 사랑애(愛) 강진 장미’ 기획전도 운영한다. 장미 10송이를 1만1900원에 판매한다. 전남도, 강진군청과 협업해 배송비를 지원하므로 고객은 배송비 부담 없이 화원에서 당일 발송하는 생화를 받아 볼 수 있다. 기간 동안 매일 300단 한정 판매한다.

