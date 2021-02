코스닥 시총 상위 바이오 독주 끝나나

씨젠·에이치엘비 악재에 추락

[아시아경제 송화정 기자]그동안 코스닥 시가총액 상위주를 바이오주가 독점하던 구도에 변화가 생기고 있다. 코로나19 이후 진단키트 및 백신 기대감에 강세를 이어왔던 바이오주들이 최근 실적 부진과 악재로 흔들리고 있다.

24일 한국거래소에 따르면 전일 종가 기준 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 53,800 전일대비 1,400 등락률 +2.67% 거래량 438,389 전일가 52,400 2021.02.24 11:36 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지 close 가 시총 4위로 올라섰다. 반면 시총 4위였던 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 132,100 전일대비 1,300 등락률 +0.99% 거래량 495,601 전일가 130,800 2021.02.24 11:36 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3100선' 내줘..."인플레이션 베팅 전략 유효"코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株 close 은 15%나 급락하며 8위로 밀려났다. 앞서 지난 16일에는 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,600 전일대비 500 등락률 +0.77% 거래량 629,373 전일가 65,100 2021.02.24 11:36 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.29%코스피, 외인·기관 팔자에 '3100선' 내줘..."인플레이션 베팅 전략 유효"코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세 close 가 허위 공시 논란에 27% 급락, 단숨에 3위에서 8위로 밀린 바 있다.

지난해 코로나19 이후 씨젠과 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 134,100 전일대비 2,400 등락률 +1.82% 거래량 98,839 전일가 131,700 2021.02.24 11:36 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3100선' 붕괴...외국인·기관 동반 매도세코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지 close , 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 156,200 전일대비 4,000 등락률 +2.63% 거래량 242,905 전일가 152,200 2021.02.24 11:36 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 반전.. 사는 개인과 파는 외인코스피 하락반전.. 파월보다는 '금리'코스피, 외인·기관 팔자에 '3100선' 내줘..."인플레이션 베팅 전략 유효" close 등이 급등하면서 코스닥 대장주 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 128,900 전일대비 2,300 등락률 +1.82% 거래량 983,705 전일가 126,600 2021.02.24 11:36 장중(20분지연) 관련기사 결과 내일 발표!! 화이자 백신관련 최대 수혜 株! 오늘만 가능합니다 코스피 상승 반전.. 사는 개인과 파는 외인코스피 하락반전.. 파월보다는 '금리' close 를 비롯해 셀트리온제약, 에이치엘비, 씨젠, 알테오젠의 시총 톱5의 구도가 유지돼 왔다.

그러나 최근 회계기준 위반, 허위 공시 논란 등이 불거지며 이 같은 구도에 균열이 생기기 시작했다. 앞서 증권선물위원회는 지난 8일 정례회의에서 회계처리 기준을 위반한 씨젠에 과징금 부과 등의 조치를 취했다. 여기에 4분기 실적이 시장 기대치에 못미치면서 최근 급락으로 이어졌다. 씨젠은 지난해 4분기 연결 기준 매출 4417억원, 영업이익 2575억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 1207.9%, 4921.9% 급증했지만 시장 기대치에는 못미쳤다. 에이치엘비는 위암 항암제 ‘리보세라닙’ 관련 공시 논란에 주가가 9만원대에서 6만원대로 떨어졌다.

신작 기대감을 앞세운 게임주가 바이오주의 부진을 틈타 약진하고 있는 모습이다. 지난해 말 9위였던 펄어비스는 올해 들어 꾸준히 주가가 상승하며 지난달 말에는 5위로 올라섰고 이달 들어 3위까지 치고 올라왔다. 대형 신작 ‘붉은사막’ 기대감이 주가 상승 요인으로 작용했다. 지난해 말 8위였던 카카오게임즈는 이달 들어 5만원을 회복하면서 시총도 4위로 올라섰다. 윤을정 신영증권 연구원은 "카카오게임즈는 올해 2분기 ‘오딘’, 3분기 ‘영원회귀’를 비롯해 10개 이상의 신작 게임의 출시가 예정돼 있다"면서 "이외에 2분기 ‘달빛조각사’, 4분기 ‘엘리온’ 등 기출시 게임들의 글로벌 서비스가 예정돼 있어 이에 따른 실적 성장이 예상된다"고 말했다.

