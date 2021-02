[아시아경제 장효원 기자] 울산 태광산업 석유화학2공장에서 설비가 두 차례 폭발하는 사고가 발생했다.

울산경찰청과 울산소방본부 등에 따르면 23일 오후 5시37분쯤 울산시 남구 여천동 태광산업 석유화학2공장에 최근 새롭게 설치된 증발 회수시설이 1차 폭발했다.

인명피해는 없었지만 사고 여파로 현장 주변에 과산화수소 일부가 유출됐다. 폭발이 화재로 이어지지는 않았다.

사고 수습이 진행되던 중 오후 7시11분쯤 최초 폭발 지점에서 10∼15m 떨어진 지점에서 2차 폭발이 발생했다. 2차 폭발 때도 인명피해는 없었다고 소방당국은 밝혔다.

경찰은 최초 현장에서 30m 떨어진 지점에 설치했던 통제선을 60m로 이격해 설치하는 등 추가 폭발에 대비했다.

경찰 등은 신규 설치한 설비의 안전성을 테스트하는 과정에서 폭발이 발생한 것으로 보고 피해 규모와 사고 경위를 조사하고 있다.

