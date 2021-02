[아시아경제 장효원 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 710,000 전일대비 29,000 등락률 -3.92% 거래량 610,943 전일가 739,000 2021.02.23 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 헝가리법인 4038억원 규모 유상증자 결정 코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지개미 1조4000억원 순매수에도…코스피 3100선 후퇴(종합) close 는 헝가리에 있는 전기차용 배터리 공장 증설을 위해 약 1조원을 투자하기로 했다고 23일 공시했다.

삼성SDI는 헝가리 법인(Samsung SDI Hungary Zrt.) 주식 7만5000주를 약 4038억원에 취득하고, 5384억원의 채무보증을 통해 총 9421억원을 추가로 투자했다.

삼성SDI는 헝가리 북부 괴드 지역에서 30GWh(기가와트시) 규모 전기차 배터리 공장을 가동하고 있다.

이 공장은 삼성SDI가 BMW, 폭스바겐 등 유럽 완성차 고객사에 전기차용 배터리를 공급하는 유럽 생산 기지 역할을 한다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr