고추장·양념장도 가격 인상…밥상 물가 줄줄이 인상

[아시아경제 이승진 기자] 원재료 가격 상승 영향으로 식품 가격이 줄줄이 오르는 가운데 고추장과 양념장 등 장류 제품도 가격이 오른다.

23일 식품업계에 따르면 CJ제일제당은 최근 '해찬들' 고추장 5종 가격을 평균 9% 인상했다. CJ제일제당이 해찬들 가격을 인상한 것은 지난 2019년 2월 이후 약 2년 만이다.

CJ제일제당은 '백설' 브랜드 양념장 4종의 가격도 평균 6% 인상했다. 해당 제품군은 소불고기 양념장, 소갈비 양념장, 돼지불고기 양념장, 돼지갈비 양념장이다.

대상은 다음달 1일부터 '청정원' 브랜드 고추장 제품군을 평균 7% 올린다. 지난 2019년 청정원 고추장 일부 제품 가격을 인상한 지 2년 만이다. 대상 관계자는 "원자재 등 생산 비용 상승에 따른 것"이라고 말했다.

장류에 사용되는 배, 사과, 고춧가루 등의 가격은 지난해 역대 최장 기간의 장마 등의 영향으로 평년 대비 2~3배 가격이 치솟은 상황이다.

