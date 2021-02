스마트공장 고도화 위한 R&D 기술수요조사 실시

스마트제조혁신추진단, 기술명·키워드·개발필요성·기대효과 등 실질적 조사 진행

[아시아경제 김종화 기자]스마트제조혁신추진단(단장 박한구, KOSMO)은 스마트공장 고도화를 위한 범부처 '스마트 제조혁신 기술개발사업'의 본격적인 추진을 위해 기술수요조사를 실시한다고 23일 밝혔다..

'스마트 제조혁신 기술개발사업′은 내년부터 오는 2026년까지 5년간 총 사업비 4341억원(국비 3288억원) 규모로 추진되는 사업으로, 지난해 11월 중소벤처기업부와 과학기술정보통신부의 예비타당성 조사를 통과했다.

KOSMO는 올해 국회에서 내년도 예산이 확정됨과 동시에 이 사업의 원활한 지원이 가능하도록 내년도 지원과제 상세기획을 위해 기술수요조사를 실시한다.

수요조사 항목은 스마트 제조혁신 R&D 사업에 관심이 있고 참여의사가 있는 기업, 대학 및 연구소, 학회나 협회 등을 통해 제안 기술명, 키워드, 스마트제조 핵심기술분야, 개발필요성, 개발목표와 내용, 기대효과 등 실질적인 조사를 진행할 예정이다.

조사는 24일부터 4월 20일까지 진행되며, 중소기업기술개발사업 종합관리시스템(www.smtech.go.kr)을 통해 참여할 수 있다.

박한구 KOSMO 단장은 "본 수요조사를 통해 제조현장 맞춤형 기술품목 지정 및 중소기업의 기술경쟁력 제고에 이바지 할 것"이라고 기대했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr