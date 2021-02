삼성증권, 주식투자 가능 중개형 ISA 25일 출시

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 오는 25일 '중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)'를 출시한다고 23일 밝혔다.

투자 중개형 ISA는 2016년 도입된 'ISA' 계좌의 한층 업그레이드 된 금융투자 종합관리 통장이다. 기존 ISA 통장에서 주식 매매가 되지 않던 점 등이 개선되며 유용한 자산관리 수단으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

특히 중개형 ISA를 통한 '주식매매차손'과 펀드 등의 다른 상품 간의 손익 통산이 가능해졌다. 합산 손익 200만원 (서민형 가입자의 경우 400만원)까지 비과세 혜택을 받을 수 있다. 초과분은 9.9%로 분리과세 혜택을 누릴 수 있다.

삼성증권은 투자중개형 ISA 출시에 앞서 '새로워진 ISA, 독한 놈이 온다!'를 진행한다. 선착순 1000명에게 2만원 상당의 현금 리워드를 지급한다. 24일까지 이벤트 참여를 신청 후 내달 31일까지 온라인으로 계좌를 개설 후 국내주식 등을 10만원 이상 온라인으로 매수하고 10만원 이상 잔고를 유지하면 된다.

이벤트와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 등을 참조하면 된다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr