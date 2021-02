[아시아경제 지연진 기자] 브릿지바이오( 브릿지바이오테라퓨틱스 브릿지바이오테라퓨틱스 288330 | 코스닥 증권정보 현재가 15,600 전일대비 200 등락률 -1.27% 거래량 127,776 전일가 15,800 2021.02.23 10:46 장중(20분지연) 관련기사 브릿지바이오테라퓨틱스, 주가 1만 5050원.. 전일대비 -3.83%코로나19에 韓거래소 코스닥기업 투자유치 설명회도 온라인으로브릿지바이오테라퓨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.99% close )는 지난해 연결기준 매출액이 전년대비 89.1% 감소한 63억원으로 집계됐다고 23일 공시했다. 영업손실과 당기순손실은 각각 195억원, 192억원으로 적자전환했다.

이 회사는 또 운영자금 조달을 위해 보통주 31만7460주를 제3자배정을 통해 유상증자하기로 결정했다. 신주발행가액은 보통주 1주당 1만5750원이며, 총 49억여원 규모다.

브릿지바이오 자본금 증자를 위해 미국 종속회사 브릿지마이오테라퓨틱스 지분 1만주를 110억원에 취득했다고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr