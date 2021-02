교보생명, 마이데이터사업 박차…핀테크 스타트업과 협력

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 AI 음성 및 영상합성 전문기업 '라이언로켓', 생애 설계 디지털 콘텐츠 보유 기업 '라이프플래닝연구소'와 금융 마이데이터 사업 관련 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

교보생명은 이들 업체와 협력해 마이데이터와 연계한 신규 서비스를 확장하고 고도화해 나갈 계획이다.

우선 고령층, 장애인 등 금융서비스 소외계층도 쉽고 편리하게 금융정보를 얻을 수 있도록 인공지능(AI) 기술을 활용한 안내서비스를 선보인다. 금융상품을 쉽게 이해할 수 있고 원하는 정보를 얻을 수 있도록 인공지능(AI) 음성합성 기술을 마이데이터 서비스에 탑재해 제공할 계획이다.

또 고객 누구나 생애 설계 자산관리 및 재무컨설팅을 받을 수 있도록 우수 스타트업 등 디지털 콘텐츠를 활용한 체계적인 재무관리 서비스도 계획 중에 있다. 건강관리나 금융교육특화서비스 등 고객 맞춤형 양질의 상품을 개발해 비즈니스 전반에서 데이터 효용 가치를 높인다는 목표다.

교보생명 관계자는 "데이터 기반으로 고객을 위한 진정성 있고 전문적인 서비스를 제공하려고 한다"며 "고객 밀착형 서비스로 마이데이터 사업 준비에 박차를 가할 것”이라고 말했다.

