맥쿼리, 재생에너지 투자펀드 16억유로 자금 모집

[아시아경제 이민지 기자] 맥쿼리 인프라스트럭처 리얼애셋 사업본부(이하 ‘MIRA’)는 맥쿼리 그린인베스트먼트그룹 재생에너지 펀드2(이하 ‘MGREF2’)의 최소 모집 목표였던 10억유로를 초과한 총 16억유로(약 2조1000억원) 규모로 최종 자금 모집을 완료했다고 22일 밝혔다.

MGREF2는 25년 만기 폐쇄형 펀드로 서유럽, 미국, 캐나다, 멕시코, 일본, 대만, 호주, 뉴질랜드에서 진행 중인 건설·운영 단계의 풍력 및 태양광 발전 자산 등 분산된 포트폴리오에 투자된다.

MGREF2는 건설 단계 프로젝트 투자 및 관리에 맥쿼리그룹의 재생에너지 관련 사업부문인 그린인베스트먼트그룹(이하 ‘GIG’)의 높은 기술적 전문성을 활용하고, 투자자에게 맞춤형 환경 영향 보고서를 제공한다. MGREF2와 GIG는 MIRA의 장기 자본 운용 및 투자 전문성과 GIG의 섹터 전문성을 접목해 공동투자 기회도 모색할 방침이다.

MGREF2는 연기금, 지방정부 연금펀드, 보험사, 국부펀드 등 32곳에서 투자 약정을 끌어냈다. 유럽발 자본이 가장 큰 비중을 차지하며, 아시아·태평양, 북미 지역의 투자자들도 참여했다. MGREF2가 저탄소 전환에 기여한다는 부분이 환경에 긍정적 변화를 가져올 자산에 투자를 늘리려는 많은 투자자의 마음을 움직인 것으로 보인다.

리 해리슨 MIRA 대표는 “세계 최초로 운영 단계 해상 풍력 발전 투자 전문 펀드를 운용 중인 MIRA는 기관투자자의 대규모 자본을 바탕으로 온실가스 순 배출 ‘0’ (Net Zero) 달성에 기여할 후속 펀드 개발에 전념해 왔다”며 “MGREF2는 이러한 여정의 새로운 발걸음”이라고 말했다.

현재까지 MGREF2는 2건의 투자를 단행하여, 576㎿규모의 영국 귄티모르 해상풍력단지 지분 10%와 268㎿ 규모의 미국 주거시설용 태양광 프로젝트의 지분 50%를 확보했다.

MGREF2는 세계 최초 운영 단계 해상풍력발전 투자 전문 펀드인 MGREF1의 성공을 바탕으로 출시된 후속 펀드이다. MGREF1은 그린인베스트먼트뱅크(이하 GIB)에 의해 설정된 후 운용되었고, 2017년 맥쿼리그룹이 영국 정부로부터 GIB(현 GIG)을 인수한 이후 MIRA에서 운용해 왔다. 현재 MGREF 1은 영국 내 총 1450㎿ 규모의 6곳의 해상풍력발전단지 포트폴리오에 대한 투자를 관리하고 있다.

MIRA는 세계 최대의 인프라스트럭처 운용사이자 선도적인 청정에너지 투자자이며, 전 세계적 약 12.3GW 규모의 친환경 발전 포트폴리오에 대한 투자를 관리하고 있다. 지난 12월, MIRA는 2040년까지 온실가스 순 배출 ‘0’ (Net Zero) 달성을 목표로 포트폴리오를 투자하고 관리할 것을 확약했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr