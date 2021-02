한국조선해양, 선박 9척 5400억원 건조계약

[아시아경제 최대열 기자] 현대중공업그룹 조선 중간지주사 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 105,500 전일대비 500 등락률 +0.48% 거래량 194,283 전일가 105,000 2021.02.22 13:29 장중(20분지연) 관련기사 고용부, 근로자 사망사고 현대重 집중감독 착수韓 조선업계, 1월 수주 세계 1위…세계 발주량 과반 점유현대중공업, 8일 전 공장 생산 중단…"안전 점검 실시" close 은 선박 9척을 5400억원에 건조키로 계약을 맺었다고 22일 밝혔다.

아시아와 유럽, 아프리카에 있는 선사들과 맺은 계약으로 30만t급 초대형 원유운반선(VLCC) 3척을 비롯해 4만㎥급 중형 액화석유가스(LPG) 운반선 2척, 5만t급 중형 석유운반선(PC) 3척, 1800TEU급 컨테이너선 1척이다. VLCC는 길이 328m, 너비 60m, 높이 29.6m로 전남 영암에 있는 현대삼호중공업에서 건조돼 내년 하반기부터 순차적으로 인도된다.

회사에 따르면 지난해 전 세계에서 발주된 VLCC 31척 가운데 절반이 넘는 17척을 수주했다. 이번에 수주한 PC선 3척과 컨테이너선 1척, LPG선 2척은 현대미포조선과 현대베트남조선에서 만든다. 각각 2022년 상반기, 2023년 하반기부터 순차적으로 선주에 인도된다.

