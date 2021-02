영천시, 농산물도매시장 시설현대화 '첫 삽' … 11월 재개장

기존 시장 건물은 주차장으로 탈바꿈

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 23년 전에 개장돼 낡고 비좁은 경북 영천농산물도매시장이 새롭게 신축된다.

영천시는 22일 조교동에서 농산물도매시장 시설현대화사업 기공식을 열었다. 이날 기공식에는 코로나19 상황을 고려해 최기문 시장, 조영제 시의회의장, 시장 관계자 등 최소한의 인원이 참석한 가운데 간소하게 진행됐다.

'농산물도매시장 시설현대화사업'은 기존 농산물도매시장 옆 부지에 사업비 125억원을 들여 건축 연면적 3582㎡ 2층 규모로 추진된다. 기존 농산물도매시장은 철거 후 주차장으로 활용된다.

기존 농산물 도매시장보다 부지면적이 8501㎡ 더 커진 1만3258㎡로 넓어진다. 305㎡ 크기의 저온창고도 생기면서 보관에 용이하게 됐다.

오는 10월께 공사 완료에 이어 11월에 재개장되면, 농업인·이용자들의 편익 증진은 물론, 공판기능 활성화로 농산물 거래가격 안정화를 도모할 수 있을 것으로 기대된다.

최기문 시장은 "새로운 유통환경에 발맞춘 현대화된 시설로 농가는 제값 받고, 소비자는 품질 좋은 농산물을 이용할 수 있는 신뢰받는 농산물시장으로 거듭나길 기대한다"며 "바로 옆에 위치한 영천농협, 능금농협 공판장과 협력을 통해 시너지 효과를 창출할 수 있는 방안을 모색하겠다"고 전했다.

한편, 지난 1998년 개장된 영천농산물도매시장은 과실류, 과채류 중심으로 연간 1만t 물량과 260억원의 거래금액으로 대구경북권 농산물 도매유통 중심지로 성장했으나, 노후화된 시설로 이용에 많은 불편을 겪어왔다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr