에이스침대, 롯데백화점 잠실점에 에이스 헤리츠 팝업스토어 오픈

[아시아경제 김종화 기자]대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대(대표 안성호)가 롯데백화점 잠실점에 프리미엄 매트리스 ‘에이스 헤리츠’를 전시한 팝업스토어를 오픈했다.

롯데백화점 잠실점 10층 에이스침대 매장 앞에 마련된 팝업스토어는 오는 28일까지 운영된다. 팝업스토어를 방문해 에이스 헤리츠를 구매한 고객에게는 담요, 디퓨저 등으로 구성된 헤리츠 웰컴 키트와 함께 세사 고급 베개 속통을 추가로 증정한다.

에이스 웨딩멤버스 회원은 구매 금액별 사은품, 마이크로가드 에코 5년 무상제공 등 더욱 풍성한 혜택을 받을 수 있다. 혼수와 이사 시즌에 진행되는 '더 드림 페어' 프로모션을 통해 고급 침구 세트도 받을 수 있다. 더 드림 페어 프로모션은 3월 31일까지다.

에이스침대 관계자는 "이번 팝업스토어를 통해 한 차원 높은 휴식을 선사하는 ‘에이스 헤리츠’를 롯데백화점 잠실점에서도 선보이게 됐다"면서 "프리미엄 침대를 원하는 소비자라면 팝업스토어에 방문해 제품을 경험해보고 함께 진행되는 다양한 이벤트와 혜택도 누리시길 바란다"고 전했다.

