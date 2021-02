[아시아경제 임혜선 기자] 롯데푸드 파스퇴르는 '국산콩으로 만든 바른두유 검은콩 고칼슘'을 출시한다고 22일 밝혔다. 제품의 핵심 원료인 콩을 100% 국산 검은콩으로 만든 두유다.

'바른두유 검은콩 고칼슘'은 파스퇴르의 깐깐한 품질 기준과 기술력으로 만들었다. 검은콩을 통째로 갈아 본연의 맛과 영양을 그대로 담았다. 여기에 두유에 부족하기 쉬운 칼슘을 강화해 190ml 한 팩에 칼슘 210mg을 함유하고 있다. 1일 권장량 30% 충족하는 수준이다.

