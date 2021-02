[신간안내]'궁극의 문자를 찾아서' 外

'인생이 달라지는 신 생존법'·'힘내라 사장'

◆궁극의 문자를 찾아서= 저자는 궁극의 문자를 만들겠다며 다양한 문자에 대해 탐구한다. 한글을 비롯해 티베트 문자, 부스트로페돈, 히에로글리프, 한자 등 약 마흔 종이다. 글자 형태만큼 독특한 언어 체계와 역사적 의미 등을 함께 소개한다. 어떤 문자가 가장 우수하다고 규정하진 않는다. 각자 사용 환경에 최적화했다며 ‘문자에 귀천은 없다’고 강조한다.(마쓰 구쓰타로 지음/박성민 옮김/눌와)

◆인생이 달라지는 신 생존법= 몰아치는 변화에 발 빠르게 대응하려면 ‘초돌파력’이 필요하다고 역설한다. 실천력을 높이고 스스로를 자극하며 구체적인 계획을 세우는 자기만의 이기는 전략이다. 저자가 직접 계획하고 도전해 성과낸 경험을 바탕으로 현실적인 방안을 세세하게 서술한다. "시대 변화에 따라 새롭게 떠오르는 표준이 우리 눈앞에 다가왔다."(이광민 지음/라온북)

◆힘내라 사장= 저자는 30년 이상 다양한 사업을 했다. 갈빗집, 호프 레스토랑, 공인중개 사무소, 봉제·의류 공장…. 수많은 좌절과 실수를 거치며 깨달은 바를 열거한다. 사장으로서 갖춰야 할 기본 지식과 원칙, 노하우, 마음가짐 등이다. 두려움과 고난을 즐길 수 있어야 꿈꾸던 사장의 모습이 될 수 있다고 강조한다. "사장은 자기 가족을 책임지고 먹여 살리는 가장이다."(정영순 지음/라온북)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr