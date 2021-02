현대重, 내달 1500억원 녹색채권 발행키로

[아시아경제 최대열 기자] 현대중공업그룹 조선계열사 현대중공업은 다음 달 5일 1500억원 규모로 녹색채권을 발행한다고 밝혔다. 앞서 지난 19일 나이스신용평가사로부터 녹색채권 발행을 위한 등급 가운데 가장 높은 ‘그린1’ 평가를 받았다.

녹색채권은 친환경 사업 투자를 목표로 하는 ESG(환경·사회·지배구조)채권 가운데 하나다. 그린1 등급은 발행자금으로 투자하는 프로젝트의 적합성, 프로젝트 선정의 적정성, 자금관리 적정성, 외부공시 충실성 등을 종합적으로 따진 결과다. 이 회사는 친환경선박을 만들어 유해물질 저감에 앞장서는 등 환경개선 효과에 기여한 점을 인정받았다.

앞으로 조달한 자금으로 친환경 선박 건조·기술개발에 쓸 계획이라고 회사는 전했다. 그룹 내 조선해양분야를 총괄하는 가삼현 한국조선해양 사장을 최고지속가능경영책임자(CSO)로 선임하고 ESG실무위원회를 새로 만들어 전 계열사가 ESG경영을 실천하도록 했다. 각 계열사별 이사회에 ESG 관련 성과·이슈를 보고하는 절차도 갖추기로 했다.

앞서 정유계열사인 현대오일뱅크는 국내에서 처음으로 친환경인증을 두 곳에서 받은 후 지난 1월 녹색채권 4000억원어치를 발행했다. 현대중공업은 지난해 5월 산업은행과 4800억원 규모의 그린론을 맺었으며 판교에 짓고 있는 글로벌연구개발센터를 친환경요소를 가미해 짓고 있다.

