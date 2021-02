한국철도, 상반기 신입사업 870명 선발…지역인재 취업기회 확대

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도(코레일)가 올해 상반기 공개모집을 통해 신입사원 870명을 채용한다.

21일 한국철도에 따르면 채용은 일반 공개채용 750명, 보훈추천(사회형평적 인재) 80명, 장애인 40명 등을 구분해 실시된다.

직무별 채용인원은 사무영업 115명, 운전 30명, 차량 253명, 토목 195명, 건축 22명, 전기통신 255명 등이다.

한국철도는 지난해 시행한 조직개편을 반영해 전국 6개 권역을 나눠 각 지역별 인재가 채용과정에 지원할 수 있는 여건을 마련했다.

특히 올해는 혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법에 따라 전국 및 충청권 채용인원의 21%를 한국철도 본사 소재지인 대전·세종·충청 지역 소재 대학 또는 고등학교 졸업자로 선발할 계획이다.

한국철도는 내달 2일 오후 2시~5일 오후 2시 한국철도 홈페이지에서 지원서를 접수한다. 합격자는 서류검증과 필기시험, 면접 등을 거쳐 정해지며 직무능력 중심의 평가를 위해 블라인드 채용을 적용한다.

한국철도 손병석 사장은 “청년일자리 창출로 경제회복에 보탬이 되도록 하겠다”며 “무엇보다 공정한 채용으로 청년이 신뢰 갖는 공기업이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

