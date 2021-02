[아시아경제 이창환 기자] 전북 완주의 현대자동차 공장에서 코로나19 확진자 5명이 발생했다.

21일 완주군에 따르면 지난 19일 현대차 공장 사무직 직원 3명이 코로나 확진 판정을 받은 데 이어 20일 새벽 2명이 추가로 양성 판정을 받았다.

이들 중 일부는 설 연휴에 다른 지역을 방문했던 것으로 알려졌다. 완주군 보건소 등은 확진자가 근무한 부서의 직원 80여 명에 대해 코로나19 검사를 진행 중이다.

앞서 지난해 12월 이 공장에서는 직원 21명과 가족 13명 등 총 34명이 잇따라 코로나19 확진 판정을 받은 바 있다.

