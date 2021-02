서울시, 올해 노후경유차 저공해사업 마무리…남은 2.3만대 완료 목표

18년 간 배출가스 5등급 노후경유차 49만대 지원…올해 잔여 2만 2860대 추가 지원

3.5톤 미만 생계형·소상공인 등 노후경유차 조기폐차보조금 300만원 → 600만원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 남은 노후경유차에 대한 조기폐차 지원 등을 강화해 지난 2003년부터 추진해온 ‘노후경유차 저공해사업’을 올해로 마무리한다.

21일 서울시에 따르면 시는 2003년 이후 지난해까지 5등급 노후경유차 49만대를 지원한데 이어 올해 949억원을 투입해 남아있는 2만2860대에 대해서도 저공해조치를 완료할 계획이다.

세부적으로 ?5등급 경유차 조기폐차(1만대) ?DPF 부착(1만대) ?PM-NOx(미세먼지와 질소산화물 저감장치) 부착(50대) ?건설기계 조기폐차(300대) ?건설기계 DPF 부착 및 엔진교체(1510대) ?LPG화물차 전환지원(1000대) 등을 통해 저공해화를 추진한다.

특히 올해는 노후경유차 조기폐차 지원금을 당초 300만원에서 600만원으로 확대해 보다 많은 차량이 동참할 수 있도록 했다. 또 매연저감장치는 원가를 재산정해 장치 부착 비용을 30% 절감함으로써 시민들의 자기부담금을 낮춘다. 저감장치부착 신청 전 과정이 온라인으로 가능해 시민 편의를 높일 ‘자동배출가스 종합전산시스템’도 가동에 들어갔다. 자기부담금 납부 모바일 결제도 도입한다.

한편 서울시는 미처 저공해조치를 하지 않고 운행해 과태료가 부과된 차량에 대해서는 올해 11월30일까지 매연저감장치 부착 및 조기폐차 등 저공해 조치를 하는 경우 과태료 부과를 취소할 계획이다.

이사형 서울시 차량공해저감과장은 “5등급 차주 등 많은 시민들이 저공해 사업에 적극 동참해 주신 덕분에 배출가스 5등급 차량의 숫자가 지속적으로 감소해 마무리 단계에 와 있다”며 “올해 12월부터 미세먼지 계절관리제에 따른 5등급 차량 상시 운행제한이 재차 실시되는 만큼 5등급 차주께서는 서울시가 지원하는 저공해조치를 활용해 적극 동참해주시길 바란다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr