[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 19일 오전 10시 열린참여실에서 청년창업허브 운영업무 협약식을 개최했다.

이번 협약식을 맺은 양천 상상마당(대표 이종선)은 신정3동 청년창업허브의 공간개선 및 기능강화로 청년 창업 및 일자리 상담, 사회적경제 기업 육성, 소상공인 지원 등의 사업을 구와 공동추진할 계획이다.

양천 상상마당은 지난 2019년부터 서울창업카페 양천 신정점을 민간위탁 수행해 왔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr