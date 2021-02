[아시아경제 이민지 기자] 더블유에프엠 더블유에프엠 035290 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,305 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 더블유에프엠, 회생절차 종결 신청더블유에프엠, 50억 규모 전환사채 발행더블유에프엠, 170억 규모 유상증자 결정 close 은 35억원 규모로 에스제이더블유인터내셔널의 시험영어 사업부문을 양수하기로 결정했다고 19일 공시했다. 양수영업의 주요 내용은 토익, 토익스피팅, 오픽, 아이엘츠 등 시험영어의 온라인 강의와 교재 개발과 판매 등을 포함한 사업 일체다. 양수기준일은 다음달 23일이다.

회사 측은 “당사 사업 경쟁력을 강화하기 위한 결정”이라며 “영어 사업 확장과 기존 사업과의 시너지를 창출할 것”이라고 설명했다.

