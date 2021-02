티몬, 3050억원 투자유치 성공…"연내 기업공개 본격화"

[아시아경제 김보경 기자] 타임커머스 티몬은 지난해 하반기부터 추진해온 상장전 지분투자를 통해 3050억원의 유상증자를 완료했다고 19일 밝혔다. 투자유치를 성공적으로 마무리함에 따라 연내 기업공개(IPO)의 첫발을 내디딘 것이다.

PSA컨소시엄이 국내기관과 외자유치 등을 통해 2550억원의 투자금을 확보하고, 기존 최대주주인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 앵커에쿼티파트너스도 500억원을 추가로 출자했다.

티몬 관계자는 "이번 유상증자에는 외국계 투자회사들도 참여했다"며 "티몬의 경쟁력과 성장 잠재력, 급성장하고 있는 한국 e커머스 산업에 대한 해외 자본의 높은 평가와 관심을 다시 한번 입증했다"고 밝혔다.

투자자들은 교환사채(EB, exchangeable bonds)를 인수하는 방식으로 증자에 참여했다. 교환사채는 자본으로 인정돼 티몬의 재무구조가 대폭 개선된다. 티몬은 투자유치를 성공적으로 마무리함에 따라 주관사인 미래에셋대우와 함께 IPO를 본격화한다는 계획이다.

티몬은 시간 단위로 특가상품을 선보이는 타임커머스를 본격화하면서 서비스 경쟁력 강화와 함께 각종 고객 지표에도 청신호가 켜졌다. 지난해 신규 가입자는 전년 대비 47.8% 증가했으며, 미래성장동력의 하나인 10대 연령의 가입이 3배 가까이 늘었다고 밝혔다.

프리미엄 멤버십 '슈퍼세이브' 회원은 지난 3분기 기준 전년 동기 대비 5배, 매출은 5.5배 늘어났다. 이들의 건당 구매 금액도 3배 넘게 증가했다. 선물하기 서비스는 1년만에 고객이 3배 증가했고, 구매건수와 구매금액도 각각 63%, 215% 상승했다.

2017년 티몬이 국내 최초로 선보인 라이브커머스 서비스인 '티비온(TVON)'은 국내 이커머스 최초로 전기차 론칭쇼에서부터 오피스텔 분양권 판매까지 진행하며 영역을 확대해 나가고 있다.

이진원 티몬 대표는 "티몬의 경쟁력과 향후 성장 가능성을 인정받아 성공적으로 투자유치를 마무리할 수 있었다"며 "자본결손금을 정리하고 하반기 성공적인 IPO를 위해 구체화해 나가는 계기가 될 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr