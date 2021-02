작년 단기외채비율 35.5%, 8년만에 최고…韓銀 "안정적" 평가

한국은행 '2020년말 국제투자대조표(잠정)'

[아시아경제 김은별 기자] 지난해 우리나라의 순대외금융자산이 4414억달러로, 전년말(5009억달러) 대비 595억달러 감소했다. 단기외채 비율(35.5%)은 직전해 대비 2.6%포인트 늘어 2012년 이후 8년 만에 최고치를 기록했다.

한국은행이 19일 발표한 '2020년말 국제투자대조표(잠정)'에 따르면 지난해말 우리나라의 순대외금융자산은 4414억달러로 전년대비 595억달러 감소했다. 순대외금융자산은 대외금융자산에서 대외금융부채를 뺀 것으로, 2019년까지는 2년 연속 연말 기준 사상 최대치를 나타내다 지난해엔 줄었다.

대외금융자산보다 대외금융부채가 큰 폭으로 늘어난 영향이 컸다. 지난해 대외금융자산(1조9361억달러)은 거주자의 증권투자 잔액(1234억달러)이 늘어나면서 전년말 대비 2363억달러 증가했다. 대외금융부채(1조4946억달러)는 비거주자의 증권투자 잔액(2350억달러)이 크게 늘어나며 전년말 대비 2958억달러 늘었다. 국내 거주자들도 해외증권투자를 늘렸지만, 해외 투자자들이 국내 증권투자를 크게 늘린 영향이 있었다는 얘기다.

지난해 말 대외채권에서 대외채무를 뺀 순대외채권은 4782억달러로, 직전해 말(4806억달러)에 비해 24억달러 줄었다. 대외채권은 대외금융자산에서 주식과 파생상품 등을 제외한 것이다. 만기, 금리가 정해진 채권, 대출금 차입금 등이 대외채권에 포함된다. 대외채권의 경우 731억달러 늘어난 1만207억달러, 대외채무는 755억달러 증가한 5424억달러로 집계됐다. 우리나라가 해외에 갚을 돈보다 받을 돈이 많은 순대외채권국이 된 건 2000년(249억달러)부터로, 글로벌 금융위기 이후 지속적으로 증가했지만 지난해엔 감소 전환했다.

전체 대외채무에서 단기외채가 차지하는 비중인 단기외채비중은 지난해말 29.0%, 준비자산(외환보유액) 대비 단기외채 비중인 단기외채비율은 35.5%를 기록했다. 각각 전년대비 0.2%포인트, 2.6%포인트 상승한 것이다.

최진만 한은 경제통계국 국외투자통계팀장은 "단기외채 비율이 오른 것은 기관 투자자의 해외 증권투자가 늘고 국내은행의 예비적 자금 확보를 위한 외화차입금이 증가했기 때문"이라며 "하지만 단기외채 비율이 과거 수준과 비교해 크게 낮고, 중앙은행 통화스와프 한도를 고려할 때 안정적 수준"이라고 설명했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr