진주시, 청원경찰·공무직 근로자 25명 공채

필기시험 도입 등 채용방식 개선으로 공정성과 투명성 강화

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 올해 청원경찰 7명과 공무직 근로자 25명을 공개경쟁 채용한다고 19일 밝혔다.

채용대상은 청사 시설 방호 및 경비 등을 담당하는 청원경찰과 체육시설물관리, 조리원, 의료급여관리사, 아동보호 전담 요원 등 15개 직종 공무직 근로자다.

올해부터 공정성과 투명성을 강화하기 위해 채용 부서를 기존 사업 부서에서 관리부서인 행정과로 이관하여 추진하고, 필기시험을 새롭게 도입한다.

원서접수는 3월 2일부터 4일까지 3일간 이뤄진다. 필기시험은 4월 3일, 체력시험은 4월 10일 치러진다. 면접시험은 공무직 근로자 4월 15일, 청원경찰 4월 20일로 각각 실시한다.

시 관계자는 "올해부터 청원경찰 및 공무직 근로자 채용에 필기시험이 도입됨으로써 보다 공정하고 투명한 채용이 될 것으로 보인다"고 전했다.

