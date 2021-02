산청군, '양성 평등기금' 사업 공모 … 사업별 최대 500만원 지원

양성평등·여성권인 증진 앞장



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 양성평등 실현과 여성의 사회참여 확대, 권익 증진을 위해 '2021년 양성 평등기금 지원사업'을 공모한다고 19일 밝혔다.

3월3일까지 진행하는 이번 공모 사업은 ▲양성평등 문화 확산을 위한 사업 ▲일·가정 양립을 위한 가족 친화적인 사업 ▲여성성 차별·성폭력·가정폭력 방지를 위한 사업 ▲여성 경제활동 및 사회참여 확대 등이다.

신청 자격은 공고일 현재 산청군 소재의 비영리법인 및 비영리민간단체다. 법인(단체별)별 1개 사업만 신청할 수 있다. 지원 규모는 2500만원으로, 사업별 최대 500만원까지 지원한다. 총사업비의 10% 이상 자부담을 해야 한다.

신청을 희망하는 법인이나 단체는 양성 평등기금 지원신청서 등 구비서류를 지참해 3월3일까지 산청군청 복지지원과에 제출하면 된다.

산청군은 사업의 적합성, 단체의 적정성, 예산의 적정성 등 심사항목으로 양성평등위원회 심의를 거쳐 3월 중 선정, 4월부터 추진할 예정이다.

민병관 복지지원과장은 "양성평등 실현과 인식개선을 위한 참신한 아이디어를 가진 법인과 단체의 많은 참여를 바란다"며 "새로운 사업 발굴을 통해 지역사회 양성평등 문화 확산을 위해 적극적으로 지원하겠다"고 했다.

