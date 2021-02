'박원순 가해자냐' 답변 미적댄 정영애, 세 번 만에 "그렇다"

여가위 참석해 박원순 가해자냐 세번 질문 받고 "그렇게 생각한다"

우상호 후보 2차 가해 해당이냐 묻자 "그렇게 판단하는 것이 옳다"

램지어 교수 논문 두고 정부가 대응할 가치 없다고 답변해

[아시아경제 한진주 기자] 정영애 여성가족부 장관이 세번의 같은 질문을 받고난 후에 고 박원순 서울시장을 '가해자'라고 판단한다고 답했다.

18일 국회 여성가족위원회에 참석한 정 장관은 박원순 시장의 성추행 사건에 대한 가해자로 인정하느냐는 전주혜 국민의힘 의원의 질문에 여러차례 대답을 회피했다.

전 의원이 "가해자가 누구냐"는 질문에 대해 정 장관은 "인권위나 그간의 조사결과를 보면 그렇게 추정할 수 있지만 적시할 수 있는 상황은 아니다"고 답변했다. 가해자로 인정하느냐는 두번째 질문에 정 장관은 "본인이 없는 상황에서 명시를 하는 것은…"이라고 말끝을 흐렸다.

전 의원이 "여가부의 역할이 피해자 보호와 지원인데, 가해자가 누구냐"고 세번째로 묻자 정 장관은 "개인적으로는 그렇게 생각한다"고 답변했다. 전 의원이 네 번째로 "개인적으로 고 박원순 시장이라고 생각한다는 것인가"라고 추궁하자 정 장관은 "그렇다"고 답변했다.

김미애 국민의힘 의원이 우상호 서울시장 후보의 SNS 글을 언급하며 '2차가해'에 해당하느냐에 대한 질문에 대해서도 정 장 관은 "그렇게 판단하는 것이 옳다"며 애매한 답변을 내놨다. 앞서 우 후보는 고 박원순 시장에 대해 '롤모델', '우상호가 박원순'이라는 글을 올렸다.

정 장관은 "이 이야기가 SNS에서 확산했을 때 본인이 그런 의미가 아니었다고 얘기했던 듯하다. 먼저 발언이 2차 가해로 이어질 수 있다는 것을 본인도 인지했던 것 같다"며 "피해자에게 2차 가해가 될 수 있는, 상처를 줄 수 있는 언행은 누구라도, 누가 되든지 자제해야 한다고 생각한다"고 답변했다.

최근 박 전 시장의 부인 강난희 씨가 최근 박 전 시장의 억울함을 호소한 손편지를 공개한 것이 적절했느냐는 질문도 나왔다. 이에 대해 정 장관은 "가족의 입장에서는 고인의 명예를 회복하고 싶겠지만 누구라도 피해자에게 상처를 주는 언행은 사회 구성원 모두 자제해야 한다고 생각한다"고 언급했다.

한편 정 장관은 위안부 피해자를 '자발적 매춘부'라고 주장한 마크 램지어 하버드대 교수의 논문에 대해 대응할 가치가 없다는 취지로 답변하기도 했다.

정 장관은 "이 논문이 정부가 대응할 정도의 가치가 있는 논문인지 (의문이다)"라고 답했다. 이어 "이미 많은 언론과 사람들이 문제를 제기했고 저희가 이런 일이 있을 때마다 논문에 대해서 바로바로 대응하는 게 적절한지 고민하고 있었다"고 말했다.

양경숙 더불어민주당 의원은 여가부가 지난 16일 램지어 교수 논문에 대해 '유감'이라는 취지의 입장문을 낸 것이 뒷북 대응이라고 지적했다.

램지어 교수의 논무을 확보한 실무 책임자가 한 명도 없다는 양 의원의 지적에 대해 정 장관은 "사무관 급과 통화한 것 아니냐"고 되물었다. 이어 정 장관은 "저는 알고 있었다. 램지어 교수 논문뿐 아니라 명예 훼손이나 모욕 등의 문제에 어떻게 더 적극 대응할 것인지 모색해 보겠다"고 말했다.

정 장관은 위안부 피해자인 이용수 할머니가 위안부 문제를 국제사법재판소(ICJ)에 제소해 달라고 건의한 데 대해서는 "외교부 소관이라 외교부가 대응하는 것이 맞다"고 선을 그었다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr