[아시아경제 부애리 기자] 강신철 한국게임산업협회장이 4연임에 성공했다.

한국게임산업협회는 18일 제17차 총회를 열고 이 같은 결정을 내렸다. 이번 총회는 사회적 거리 두기 방침을 고려해 온라인·서면으로 열렸다.

강 협회장의 임기는 2023년까지다.

이번 총회에는 네오위즈, 넥슨코리아, 넷마블, 스마일게이트엔터테인먼트, 엔씨소프트, NHN, 카카오게임즈, 컴투스, 위메이드, 크래프톤, 웹젠, 펄어비스, 라이엇게임즈코리아, 블리자드엔터테인먼트코리아 등 회원사 관계자들이 참여했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr