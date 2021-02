중진공, 전문가·기업인과 수출 활성화 방안 모색

18일 제1차 중진공 수출플러스 자문위원회 개최

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 18일 오후 서울 목동 중소기업유통센터 15층 대회의실에서 '제1차 중진공 수출플러스 자문위원회'를 개최했다고 밝혔다. 이날 회의는 참석 인원을 최소화하고 마스크 착용 및 가림막 설치 등 정부의 코로나19 방역 지침을 엄격히 준수해 진행됐다.

이번 자문위원회는 중소기업 분야 전문가와 수출기업인들로부터 수출 애로사항 및 제도개선 의견 등 다양한 목소리를 듣고 정책에 반영하기 위해 열렸다. 이성희 중진공 글로벌성장본부장과 박주영 숭실대학교 벤처중소기업학과 교수, 송영철 중소기업연구원 연구위원을 비롯해 김상욱 CJK얼라이언스 대표 등 기업인 4명이 참석했다.

참가자들은 중소벤처기업의 수출 활성화 방안을 논의하고 수출기업이 겪고 있는 애로사항 및 정책 지원의 방향성에 대해 의견을 공유했다. 수출기업인들은 ▲수출바우처 등 수출지원사업의 확대 및 안정적인 서비스 제공 ▲적극적인 해외마케팅 지원 ▲급격한 운임 비용 상승에 따른 물류비 지원 등을 제안했다.

이에 이성희 중진공 글로벌성장본부장은 "중진공은 올해 수출경기 활성화와 중소기업의 경쟁력 강화를 적극 지원할 예정"이라면서 "수출바우처와 물류지원 등 지원 사업의 규모를 확대하고 내실있는 사업 운영을 통해 수출기업의 동반자로서 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

중진공은 향후 정기적으로 자문위원회를 개최해 수출기업의 애로를 신속하게 파악하고, 수출지원 사업을 현장 맞춤형으로 지속 개선해 정책 지원의 효과성을 제고해나간다는 계획이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr