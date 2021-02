[아시아경제 이광호 기자]금융위원회와 금융감독원은 3월 25일 금융소비자보호법 시행을 앞두고 현장의 혼란을 최소화하기 위해 '금소법 주요 질의 1차 답변'을 배포했다고 18일 밝혔다.

금융당국은 그동안 권역별 협회를 통해 접수한 질의 중 주요 사항에 대한 1차 답변을 금융위, 금감원 홈페이지에 게시할 예정이다.

금융당국 관계자는 "앞으로도 권역별 협회를 통해 현장 질의를 접수해 이번과 같이 주요 질의에 대한 답변을 묶어 수시로 게시해 나갈 계획"이라고 말했다.

아울러 "금융권 설명회를 진행하고, 금융소비자 대상 홍보도 추진할 것"이라고 덧붙였다.

