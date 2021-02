[아시아경제 지연진 기자] 종합결제서비스(PG)사 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 8,680 전일대비 2,000 등락률 +29.94% 거래량 1,644,280 전일가 6,680 2021.02.18 09:43 장중(20분지연) 관련기사 다날, 커뮤니티 활발... 주가 29.96%.쿠팡 관련!! 아직 뜨지 않은 신규 수혜 株!! 딱! 말씀드립니다![클릭 e종목]"다날, 쿠팡 상장에 따른 결제 수혜주 부각" close 이 이틀 연속 상한가를 기록중이다. 자회사가 국내 최초 피트코인 결제서비스를 상용화한다는 소식이 전해지면서 장시작부터 상한가로 직행했다.

다날은 18일 장 시작 직후 가격제한선인 29.94%로 뛴 8680원으로 거래되고 있다. 전날에도 상한가를 기록해 6680원에 거래를 마쳤다.

다날은 전날 가상자산(암호화폐) '페이코인'(PCI) 운영사인 다날핀테크의 페이코인 앱에서 비트코인 결제서비스를 국내 최초 상용화한다고 밝혔다. 이 소식에 다날핀테크가 출시한 가상자산 기반 결제서비스인 페이코인 역시 전날 1600% 이상 급등한 바 있다.

