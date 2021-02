은평구 향림도시농업체험원 내 텃밭 분양

가족 당 1구획(10㎡), 텃밭 이용료는 구획 당 3만원, 5인 이상 단체도 참여 가능...은평구 홈페이지에서만 접수 가능, 전산 추첨으로 참여자 선정

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 지역 주민 누구나 도시농부가 돼 텃밭을 가꿀 수 있도록 '향림도시농업체험원 내 텃밭' 분양, 3월2일부터 8일까지 참여자를 모집한다.

이번에 분양하는 텃밭은 총 210구획(1구획 10㎡, 이랑 포함)이며, 분양신청은 1가구(세대)·1공동체 당 1구획을 기본으로 신청 가능하다.

텃밭 경작 기간은 3월22~11월30일, 텃밭 이용료는 구획 당 3만원으로 지난해와 동일하다.

텃밭은 서울에 주소가 등록된 시민 누구나 신청 가능한 일반텃밭, 구에 등록된 5인 이상 단체만 신청 가능한 공동체텃밭, 구에 등록된 다문화가정 ·다자녀가정 ·장애인 ·불광2동 주민 등이 신청할 수 있는 배려텃밭으로 총 3가지다.

향림도시농업체험원은 3월20 ~21일 이틀간 텃밭 분양자 오리엔테이션을 통해 이용방법 및 작물재배 요령 등도 설명할 계획, 작물 재배 시 도시농업전문가가 개별 배치된 푸른마을, 초록마을 등 6개의 텃밭 공동체를 구성해 초보 도시농부들이 텃밭을 가꾸는데 멘토로서 활동할 예정이다.

분양자 선정과 결과발표는 3월9일 컴퓨터 전산 추첨을 통해 진행, 결과는 3월10일 구청 홈페이지에 게시할 예정이다.

김미경 은평구청장은 “향림도시농업체험원 내 텃밭은 지역 주민에게 인기 있는 장소, 도심 속의 텃밭이 참여자들에게 농사 체험의 기회 제공 및 가족들과 행복한 시간을 가질 수 있을 것으로 기대한다”며 “텃밭 마을공동체를 통해 더욱더 활기차고 즐거운 도시농업체험원이 되도록 구민들의 많은 참여를 부탁드린다”고 전했다.

텃밭 분양을 희망하는 구민들은 은평구청 홈페이지 ‘구민참여 → 신청접수광장 →텃밭신청’에서 상세 내용을 확인하거나 은평구청 공원녹지과 도시농업팀에 문의하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr